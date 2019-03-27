Следователь в суде: Абызов на свободе может скрыться или угрожать свидетелям

Также стало известно о том, что у экс-чиновника есть несколько загранпаспортов и недвижимость в странах Европы.

Следствие просит арестовать экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, так как, находясь на свободе, он может скрыться или угрожать свидетелям. Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель стороны обвинения.

Он добавил, что у политика имеется несколько загранпаспортов, а также недвижимость в Великобритании и Италии.

Добавим, что следствие просит арестовать Абызова до 25 мая.

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.