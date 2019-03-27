Следователи рассказали о недвижимости Абызова в Италии и Великобритании

У обвинённого в создании преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании. Об этом следователь заявил в Басманном суде, где избирают меру пресечения экс-чиновнику.

— Абызов владеет недвижимостью за рубежом — в Италии и Великобритании, собственностью в России и обширными связями в правоохранительных органах, — заявил сотрудник следствия.

Он также добавил, что бывшего чиновника нужно поместить под стражу, ведь на свободе он может скрыться или угрожать свидетелям.