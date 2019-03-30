Функции Android, о которых вы не знали
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Чтобы открыть шторку с настройками, не обязательно делать свайп с самого верха
В последних версиях Android шторка открывается, даже если сделать свайп сверху вниз с середины рабочего стола
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Переключаться между приложениями можно без вызова меню многозадачности
Достаточно просто дважды нажать на кнопку многозадачности, и смартфон переключится на предыдущее приложение
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Виджеты часов и календаря занимают много места на рабочем столе. Есть решение
Просто замените виджеты часов и календаря иконками приложений. Они динамические и всегда показывают актуальные время и дату
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Мультиоконный режим давно перестал быть привилегией флагманских моделей. Сегодня даже бюджетные смартфоны справляются с отображением двух приложений на одном рабочем столе. Но многие об этом не знают, потому что нужная опция "прячется". Откройте меню многозадачности и напротив названия необходимого приложения нажмите кнопку контекстного меню. В появившемся списке нужно выбрать функцию "Разделить экран".
Производители предлагают делать скриншоты по-своему. Но есть универсальный приём
Просто зажмите на секунду-две кнопку питания и нижнюю часть качельки громкости. В девяти случаях из десяти вы сделаете скриншот
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Приложения из Google Play можно устанавливать на смартфон даже с компьютера
Откройте магазин в браузере, найдите приложение и нажмите "Установить". Далее выберите, на какой ваш гаджет установить приложение
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В Android очень просто "заблокировать" нежелательный номер телефона
Выберите необходимый контакт в телефонной книге, нажмите "Редактировать" и поставьте галочку в пункте "Только голосовая почта"
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В некоторых случаях тёмные обои экономят заряд батареи. OLED- и AMOLED-экраны не включают подсветку пикселей, на которые приходится отображение чёрного цвета. Поэтому, если вы поставите полностью чёрные обои, аккумулятор будет разряжаться медленнее. Эксперименты показывают, что экономия может достигать 20%.
После "отключения" Wi-Fi смартфон продолжает им пользоваться и сажать батарею
Отключите в настройках навигацию по Wi-Fi и сканирование открытых сетей. Так за день вы сэкономите несколько процентов заряда
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Практически все пользователи Android используют Chrome. В нём тоже есть фишки
Чтобы открыть меню вкладок, не обязательно нажимать на специальную иконку. Достаточно сделать свайп вниз от адресной строки
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В Chrome спрятана игра, о которой почти никто не знает
Отключите Интернет и попробуйте загрузить страницу. Вы увидите сообщение об ошибке и динозавра. Нажмите на него, и начнётся игра
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Есть спасение для тех, кому надоело по сто раз на дню разблокировать смартфон пин-кодом, отпечатком или лицом. Называется оно Smart Lock. Крайне недооценённая опция, которая автоматизирует разблокировку смартфона в конкретных сценариях. Например, можно выбрать безопасные зоны, в которых смартфон в принципе не будет блокироваться. Доверенными территориями запросто могут стать дом и офис. В этом же меню можно "подружить" смартфон с Bluetooth-аксессуарами вроде фитнес-трекеров или наушников. Будучи подключённым к одному из них, смартфон не станет блокироваться. Более того, можно сделать так, чтобы телефон снимал блокировку каждый раз, как слышит голос пользователя.
NFC нужен ещё и для обмена данными между смартфонами
Если два смартфона с NFC поднести друг к другу, они начнут обмен данными, которые открыты на экране: картинки, контакты, ссылки
Фото: © Pixabay
Также NFC нужен для работы с транспортными картами
Откройте приложение "Яндекс.Метро" или "Мой проездной" и приложите к телефону "Тройку". Вы сможете узнать и даже пополнить баланс
Фото: © L!FE
Работу любого Android-смартфона можно "ускорить"
Зайдите в настройки "Для разработчиков", найдите пункт "Отрисовка" и везде отключите анимацию. Интерфейс Android начнёт "летать"
Фото: © L!FE
Потерянный смартфон с выключенным GPS можно найти на картах Google
Для этого установите утилиту Find My Device от Google и пройдите простую регистрацию. Ссылка на неё есть даже в настройках
Фото: © L!FE
Если ваш смартфон сильно тормозит, а интерфейс живёт отдельной жизнью, не спешите нести смартфон в ремонт или делать "жёсткий" сброс настроек. Попробуйте запустить "Безопасный режим", в котором смартфон загружает только системные приложения. Высока вероятность, что операционка заработает стабильно. У вас появится возможность выкорчевать вирус, сделать бэкап нужных фотографий и документов перед сбросом настроек и, в конце концов, позвонить или написать сообщение. В стоковой версии Android, чтобы перейти в "Безопасный режим", нужно зажать кнопку питания и, не отпуская её, сделать долгий тап на иконку "Выключение". Этот сценарий работает у большинства производителей, однако в некоторых случаях схема может быть другой. Лучше уточнить заранее, поскольку в безвыходной на первый взгляд ситуации "Безопасный режим" может вас выручить.
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