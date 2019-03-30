Функции Android, о которых вы не знали

Android, как ни крути, была и остаётся глубокой и гибкой операционной системой. Причём настолько, что нередко в бесконечных настройках теряются даже полезные функции. Усугубляет положение ещё и то, что Android обновляется часто и непредсказуемо. Отлавливать новые опции в этой неразберихе юзерам довольно сложно. Именно поэтому Лайф собрал все неочевидные, но полезные функции операционной системы в одном месте.

Чтобы открыть шторку с настройками, не обязательно делать свайп с самого верха В последних версиях Android шторка открывается, даже если сделать свайп сверху вниз с середины рабочего стола Фото: © Pixabay

Переключаться между приложениями можно без вызова меню многозадачности Достаточно просто дважды нажать на кнопку многозадачности, и смартфон переключится на предыдущее приложение Фото: © L!FE

Виджеты часов и календаря занимают много места на рабочем столе. Есть решение Просто замените виджеты часов и календаря иконками приложений. Они динамические и всегда показывают актуальные время и дату Фото: © Pixabay

Мультиоконный режим давно перестал быть привилегией флагманских моделей. Сегодня даже бюджетные смартфоны справляются с отображением двух приложений на одном рабочем столе. Но многие об этом не знают, потому что нужная опция "прячется". Откройте меню многозадачности и напротив названия необходимого приложения нажмите кнопку контекстного меню. В появившемся списке нужно выбрать функцию "Разделить экран".

Производители предлагают делать скриншоты по-своему. Но есть универсальный приём Просто зажмите на секунду-две кнопку питания и нижнюю часть качельки громкости. В девяти случаях из десяти вы сделаете скриншот Фото: © Flickr/Cheon

Приложения из Google Play можно устанавливать на смартфон даже с компьютера Откройте магазин в браузере, найдите приложение и нажмите "Установить". Далее выберите, на какой ваш гаджет установить приложение Фото: © L!FE

В Android очень просто "заблокировать" нежелательный номер телефона Выберите необходимый контакт в телефонной книге, нажмите "Редактировать" и поставьте галочку в пункте "Только голосовая почта" Фото: © L!FE

В некоторых случаях тёмные обои экономят заряд батареи. OLED- и AMOLED-экраны не включают подсветку пикселей, на которые приходится отображение чёрного цвета. Поэтому, если вы поставите полностью чёрные обои, аккумулятор будет разряжаться медленнее. Эксперименты показывают, что экономия может достигать 20%.

После "отключения" Wi-Fi смартфон продолжает им пользоваться и сажать батарею Отключите в настройках навигацию по Wi-Fi и сканирование открытых сетей. Так за день вы сэкономите несколько процентов заряда Фото: © Flickr/Jim

Практически все пользователи Android используют Chrome. В нём тоже есть фишки Чтобы открыть меню вкладок, не обязательно нажимать на специальную иконку. Достаточно сделать свайп вниз от адресной строки Фото: © Flickr/Karlis

В Chrome спрятана игра, о которой почти никто не знает Отключите Интернет и попробуйте загрузить страницу. Вы увидите сообщение об ошибке и динозавра. Нажмите на него, и начнётся игра Фото: © L!FE

Есть спасение для тех, кому надоело по сто раз на дню разблокировать смартфон пин-кодом, отпечатком или лицом. Называется оно Smart Lock. Крайне недооценённая опция, которая автоматизирует разблокировку смартфона в конкретных сценариях. Например, можно выбрать безопасные зоны, в которых смартфон в принципе не будет блокироваться. Доверенными территориями запросто могут стать дом и офис. В этом же меню можно "подружить" смартфон с Bluetooth-аксессуарами вроде фитнес-трекеров или наушников. Будучи подключённым к одному из них, смартфон не станет блокироваться. Более того, можно сделать так, чтобы телефон снимал блокировку каждый раз, как слышит голос пользователя.

NFC нужен ещё и для обмена данными между смартфонами Если два смартфона с NFC поднести друг к другу, они начнут обмен данными, которые открыты на экране: картинки, контакты, ссылки Фото: © Pixabay

Также NFC нужен для работы с транспортными картами Откройте приложение "Яндекс.Метро" или "Мой проездной" и приложите к телефону "Тройку". Вы сможете узнать и даже пополнить баланс Фото: © L!FE

Работу любого Android-смартфона можно "ускорить" Зайдите в настройки "Для разработчиков", найдите пункт "Отрисовка" и везде отключите анимацию. Интерфейс Android начнёт "летать" Фото: © L!FE

Потерянный смартфон с выключенным GPS можно найти на картах Google Для этого установите утилиту Find My Device от Google и пройдите простую регистрацию. Ссылка на неё есть даже в настройках Фото: © L!FE

Если ваш смартфон сильно тормозит, а интерфейс живёт отдельной жизнью, не спешите нести смартфон в ремонт или делать "жёсткий" сброс настроек. Попробуйте запустить "Безопасный режим", в котором смартфон загружает только системные приложения. Высока вероятность, что операционка заработает стабильно. У вас появится возможность выкорчевать вирус, сделать бэкап нужных фотографий и документов перед сбросом настроек и, в конце концов, позвонить или написать сообщение. В стоковой версии Android, чтобы перейти в "Безопасный режим", нужно зажать кнопку питания и, не отпуская её, сделать долгий тап на иконку "Выключение". Этот сценарий работает у большинства производителей, однако в некоторых случаях схема может быть другой. Лучше уточнить заранее, поскольку в безвыходной на первый взгляд ситуации "Безопасный режим" может вас выручить.