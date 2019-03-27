Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Абызова

Прокурор поддержал ходатайство следователей об аресте экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, который обвиняется в хищении четырёх миллиардов рублей.

— Полагаю, что ходатайство следствия соответствует нормам закона и должно быть удовлетворено, — сказал прокурор в Басманном суде города Москвы, где сегодня рассматривается вопрос об аресте Абызова.

Напомним, о задержании Абызова стало известно вчера вечером. Ему было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Сегодня ему избирают меру пресечения.