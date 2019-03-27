Михаил Абызов: Виновным себя не признаю

Бывший министр выступил в Басманном суде, заявив, что не согласен с обвинением, но готов сотрудничать со следствием.

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов не признаёт вину по делу о хищении и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Об этом он заявил на заседании Басманного суда Москвы, который сегодня должен избрать меру пресечения для экс-чиновника.

— Я могу лишь уверенно сказать, что с приведённым обвинением я не согласен, виновным я себя не признаю, преступные действия я не совершал, своё служебное положение министра не использовал, — заявил Абызов.

Как уже сообщал Лайф, Абызову предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, экс-министр вместе с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, а деньги вывели за рубеж. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте Абызова.