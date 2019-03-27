В Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане

По словам сенатора и бывшего ветерана СВР, советские солдаты в фильме показаны как военные преступники, что не соответствует историческим фактам.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне член Совета Федерации Игорь Морозов предложил запретить к показу новый фильм Павла Лунгина "Братство" о событиях афганской войны в 1980-х годах. Как отмечает сенатор, фильм содержит не только искажения истории в части показа советских солдат.

— Наряду с показанным подвигом российских военных также были показаны и грабежи, воровство (мирных жителей. — Прим. ред.). Это в принципе было невозможно... Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актёров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодёжь, чувство патриотизма, — заявил на пленарном заседании Совфеда Игорь Морозов.

Сенатор пояснил, что смог ознакомиться с кинокартиной на специальном показе. Также не меньше его смутил факт того, что премьера фильма запланирована на День Победы. Морозов предложил дать протокольное поручение Комитету СФ по образованию, науке и культуре, чтобы обсудить возможность запрета выхода фильма 9 Мая.

— Чтобы мы довели эту работу до конца и, главное, чтобы этот фильм не вышел 9 Мая, как он сейчас запланирован. Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, — подытожил Морозов.

Однако с этим предложением коллеги не согласилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что для такого важного решения необходимы отзывы ветеранских организаций.

— Всегда творческий процесс — это очень тонкая материя, и нужно продолжать диалог, дискуссию, — заявила Матвиенко.