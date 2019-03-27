Панин признался, что делает уколы красоты

Он также рассказал, что ныне ведёт здоровый образ жизни и полностью отказался от алкоголя.

Российский актёр Алексей Панин рассказал журналистам, что следит за собой с помощью "уколов красоты". Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Впрочем, по Чехову, "в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли". К тому же я артист, и мы торгуем своим лицом, как бы грубо это ни звучало, — рассуждает Панин.

Актёр также выложил в "Инстаграме" фото, на котором видно, как стойко он воспринимает не самые простые процедуры.

При этом его коллеги поддержали подобное стремление артиста. В частности, Сергей Маковецкий заявил, что Панин выглядит моложе и лучше, нежели раньше.

Кроме того, Панин признался журналистам, что отказался от употребления алкоголя и ведёт здоровый образ жизни.

Впрочем, в последнее время имя Алексея Панина было связано далеко не с его внешностью. Ранее он в "Инстаграме" опубликовал пост, в котором выразил ненависть к России. После этого адвокат Александр Сергеев написал на актёра заявление. За негативные высказывания о стране Панину может грозить уголовная ответственность.