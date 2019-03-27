Чубайс, Дворкович и Тимакова поручились за Абызова

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и Чулпан Хаматова поручились за бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому сегодня избирают меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала Басманного суда.

Например, Дворкович направил в суд письмо, где говорит о своём поручительстве и называет Абызова честным и неподкупным. Что касается Чубайса, то он готов нести личную ответственность, если бывшего министра отпустят под подписку о невыезде.

Напомним, экс-чиновник не признаёт вину, при этом он готов сотрудничать со следствием. Защита и вовсе предложила за освобождение Абызова залог в размере одного миллиарда рублей. Однако СК говорит о том, что бывший министр может скрыться или даже угрожать свидетелям, если останется на свободе.