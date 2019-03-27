Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину

Киев признал противоправными действия спецслужб, которые углядели в актёре угрозу безопасности страны.

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете актёру Фёдору Добронравову въезжать на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда.

Суд признал противоправными действия СБУ по подготовке документов о запрете въезда в страну Добронравову. В связи с этим и было отменено соответствующее постановление.

Кроме того, было признано незаконным решение о внесении актёра в чёрный список.

Напомним, 22 ноября 2017 года актёру Фёдору Добронравову запретили въезд на Украину.

Фёдор Добронравов — популярный комедийный актёр, уже успевший стать родным для миллионов зрителей в России, Белоруссии и Украине. По-настоящему звёздной работой для него стала роль Ивана Будько в известном сериале "Сваты". Подробную биографию народного артиста РФ читайте на сайте uznayvse.ru