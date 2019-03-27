Абызов о своём задержании: Для меня начался новый этап жизни

Бывший министр Михаил Абызов прокомментировал в ходе заседания Басманного суда Москвы своё задержание.

— Вчера у меня начался новый этап в жизни, новая система координат. Спасибо, что дали возможность высказаться. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить своих друзей, родных и поручителей, — сказал Абызов.

Сегодня в Москве рассматривается вопрос об избрании меры пресечения экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, который был задержан накануне по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.