Абызов о своём задержании: Для меня начался новый этап жизни

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Абызов о своём задержании: Для меня начался новый этап жизни

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Фото: © РИА Новости / СК РФ

Бывший министр Михаил Абызов прокомментировал в ходе заседания Басманного суда Москвы своё задержание.

Вчера у меня начался новый этап в жизни, новая система координат. Спасибо, что дали возможность высказаться. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить своих друзей, родных и поручителей, — сказал Абызов.

Сегодня в Москве рассматривается вопрос об избрании меры пресечения экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, который был задержан накануне по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

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