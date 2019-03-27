Уличный музыкант пытался зарезать краснодарца за замечание об уклонении от армии

Подозреваемый в нападении действительно не служил и в то же время был судим за угрозу убийством и грабёж.

Полиция Краснодара задержала уличного музыканта по подозрению в вооружённом нападении на 19-летнего местного жителя. Причиной конфликта, по данным правоохранителей, послужил упрёк пострадавшего, что музыкант не служил в армии, хотя исполнял песни на военную тематику.

— При опросе потерпевшего оперативники установили, что в подземном переходе на улице Российской у него возник конфликт с уличным музыкантом из-за того, что последний не служил в армии, при этом исполнял песни на данную тематику. В ходе потасовки он нанёс молодому человеку два удара ножом в область груди, после чего забрал свой музыкальный инструмент и скрылся, — говорится в сообщении городского управления МВД.

Как отмечают представители полиции, после задержания подозреваемого выяснилось, что он был ранее судим за угрозу убийством и грабёж. Музыкант признал себя виновным в нанесении ран местному жителю, однако утверждает, что таким образом пытался защитить себя от его нападок.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.