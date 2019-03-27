Авторы "Игры престолов" рассказали о происхождении главного злодея сериала

Ранее стало известно, что Короля Ночи много тысяч лет назад создали Дети леса, использовав для этого обычного человека.

Авторы сериала "Игра престолов" Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф рассказали о происхождении Короля Ночи. По словам шоураннеров, повелитель армии мёртвых, который неумолимо надвигается на Вестерос, появился в попытке придумать предысторию Белых ходоков — в книгах Джорджа Р.Р. Мартина такого персонажа просто не было. Об этом сообщает EW.

— Это было достаточно логично, когда откатываешься назад во времени, создаёшь предысторию всего этого. Мы видели, что могут Белые ходоки. Мы видели, как появляются новые ходоки, как они создают вихтов. Нам нужно было ответить на вопрос, кто создал их. Нам всегда импонировала идея, что они не являются воплощением космического зла. У Белых ходоков есть история. У них есть понятная цель, как у войн, которые мы видим на экране, — рассказал Уайсс.

Напомним, происхождение Короля Ночи раскрыто было в шестом сезоне. Тогда стало известно, что его создали Дети леса много тысяч лет назад. Для этого они использовали обычного человека, чьё сердце они пронзили куском драконьего стекла, чтобы на свет появился монстр, который способен остановить нашествие Первых людей.

Напомним, 14 апреля стартует восьмой сезон "Игры престолов". Он же будет заключительным.