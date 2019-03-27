Миронов: С нами не обсуждали объединение Александринского и Волковского театров

Глава Ярославской области пообещал внимательно изучить нюансы и приложить усилия, "чтобы административный процесс не помешал творческому".

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что заявление министра культуры России Владимира Мединского об объединении Александринского и Волковского театров стало неожиданностью для многих, в том числе и для самого главы региона.

— Решение было принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом оно не обсуждалось. Будем детально вникать в процесс. С одной стороны, это откроет перед театром новые перспективы, в том числе расширение аудитории и участие в международных проектах, — сказал Миронов, его слова приводит 76.ru.

Он подчеркнул, что слияние обязательно должно пройти безболезненно для коллектива и репертуара.

— Волковский театр — гордость Ярославской области. Жители и гости региона хотят и дальше видеть на ярославской сцене любимые постановки и высочайший уровень искусства. Внимательно изучим все нюансы и приложим все усилия, чтобы административный процесс не помешал творческому, — добавил губернатор.

Сегодня он встречался в Москве с министром культуры Владимиром Мединским, который накануне и сообщил об объединении Александринского и Волковского театров.