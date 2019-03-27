В Шереметьево уволили сотрудницу, показавшую средний палец пассажиру

Таким образом она попыталась объяснить, что попасть бесплатно по выданному флаеру в бизнес-зал не получится.

В московском аэропорту Шереметьево уволили сотрудницу VIP-зала, которая показала средний палец пассажиру. Об этом сообщает сайт компании.

Всё началось с того, что пассажир, вылетавший в Уфу, получил рекламный флаер, который воспринял как приглашение посетить бизнес-зал аэропорта. Однако на входе девушка ему объяснила, что это является рекламой, а вход по нему невозможен.

Вскоре мужчина попытался узнать о причинах отказа. Впрочем, его вопрос несильно обрадовал сотрудницу, и она выбрала не самый стандартный метод ответа — показала ему неприличный жест. Пассажир успел сфотографировать выходку собеседницы и выложил её в соцсетях.

— С учётом всех обстоятельств администрацией ООО "Шереметьево ВИП" принято решение об увольнении сотрудника, — говорится в сообщении.