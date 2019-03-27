Стало известно, кто готов внести залог в 1 млрд рублей за освобождение Абызова

Залог в размере одного миллиарда рублей за освобождение бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова готов внести совладелец "Новапорта" Роман Троценко. Об этом заявил адвокат Александр Аснис на заседании в Басманном суде.

— Троценко готов выступить залогодателем, — заявил Аснис.

В качестве подтверждения он принёс в суд бумаги, доказывающие наличие этой суммы у Троценко. Добавим, что, по оценке Forbes, состояние совладельца "Новапорта" 1,7 млрд долларов.

Сегодня в Москве рассматривается вопрос об избрании меры пресечения экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, который был задержан накануне по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.