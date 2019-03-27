Умер дважды Герой СССР лётчик-космонавт Валерий Быковский

Легендарный космонавт первого набора космонавтов, дважды Герой СССР Валерий Быковский скончался на 85-м году жизни. Об этом Лайфу сообщили в Испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

О случившемся сообщили родственники космонавта. Причина смерти неизвестна, но последнее время Быковский болел и давно не появлялся в Центре.

Валерий Быковский совершил три полёта в космос, их общая продолжительность — 20 суток 17 часов 47 минут и 21 секунда. Является единственным из космонавтов, летавших на КК "Восток" или "Восход", кто совершил три космических полёта.