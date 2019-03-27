На воскресную службу Канье Уэста вызвали полицию

Причиной этого стала громкая музыка, которую популярный американский рэпер включал у себя на приёме.

С января этого года Канье Уэст проводит еженедельную службу. На этом мероприятии рэпер радует прихожан музыкой, танцами и выступлением церковного хора. Попасть на службу к Канье можно только по приглашению.

Однако не всегда всё проходит гладко. В последний раз на службу рэпера пожаловались соседи, из-за чего мероприятие Канье было под угрозой срыва. Об этом сообщает Mixmag.

Оказалось, что соседи не выдержали громкой музыки. В итоге они обратились в полицию. После приезда полицейских гости артиста тут же уехали. Среди них были в том числе Орландо Блум и Кэти Перри. В итоге рэперу пришлось приостановить своё мероприятие.