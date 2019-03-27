В "Нафтогазе" сообщили, что Дания отказала "Газпрому" по "Северному потоку – 2"

Украинская компания "Нафтогаз" в своём твиттере сообщила, что "Газпром" получил отказ от Дании относительно строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства.

Газпром отримав чергову відмову в Данії щодо маршруту Північного Потоку 2 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 марта 2019 г.

Ранее Лайф писал, что, в силу того что МИД Дании долгое время не выносил решение относительно разрешения на прокладку газопровода по маршруту через свои территориальные воды, оператор продумал альтернативный маршрут, который проходит в исключительной экономической зоне Дании.

При этом дипведомство королевства не сможет помешать его строительству, так как по принятому в стране закону часть альтернативного маршрута не попадает под юрисдикцию МИД Дании.