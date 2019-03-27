Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы

По словам американского президента, Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы добиться ухода РФ из латиноамериканского региона.

Россия должна уйти из Венесуэлы, и для этого рассматриваются все средства. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передают журналисты президентского пула. Так американский лидер прокомментировал сообщения, что российские советники работают в латиноамериканской республике.

— Россия должна уйти, — заявил Дональд Трамп, заверив, что американские власти располагают всеми средствами, чтобы добиться этого.

Отметим, с 1823 года в вопросах стратегии национальной безопасности власти Соединённых Штатов руководствуются так называемой доктриной Монро. Согласно этому документу, территории Северной и Южной Америк объявляются зонами особых интересов США, где Вашингтон должен противостоять возможному влиянию европейских и иных стран на оба континента. На протяжении двух последних столетий эта доктрина регулярно использовалась США как обоснование для военного вмешательства в Кубу, Сальвадор, Гренаду, Мексику, Перу, Венесуэлу и другие страны Латинской Америки.

Ранее военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов рассказал читателям Лайфа, что высокопоставленные российские военные прибыли в Каракас.