Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться со спортсменами — видео

Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
— Подвинься — здоровый такой, здоровее спортсменов, — сказал охраннику президент.
Тогда сотрудник охраны отступил на несколько шагов назад.
Путин поздравил спортсменов с их отличными результатами и пожелал в будущем добиваться успехов уже на Олимпиадах.
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