Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться со спортсменами — видео

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Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться со спортсменами — видео

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Российский лидер поздравил молодых людей с их результатами и пожелал в будущем добиваться успехов уже на Олимпиадах.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

Подвинься — здоровый такой, здоровее спортсменов, — сказал охраннику президент.

Тогда сотрудник охраны отступил на несколько шагов назад.

Путин поздравил спортсменов с их отличными результатами и пожелал в будущем добиваться успехов уже на Олимпиадах.

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