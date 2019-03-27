Арестован первый фигурант дела Абызова

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Арестован первый фигурант дела Абызова

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Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Бывшего гендиректора группы Ru-com Николая Степанова, обвиняемого по делу экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, арестовали до 25 мая. Это решение принял Басманный суд Москвы.

Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Н. Степанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 мая, — огласил судья.

Сотрудник следствия, когда подавал ходатайство об аресте Степанова, отмечал, что он может скрыться, угрожать свидетелям или ещё как-то помешать расследованию.

Добавим, что прямо сейчас суд избирает меру пресечения самому Михаилу Абызову. Следствие и прокуратура настаивают на его аресте, а защита просит отпустить бывшего министра под залог в один миллиард рублей или поместить под домашний арест.

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