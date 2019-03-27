Экипаж рухнувшего в Казахстане вертолёта погиб

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Экипаж рухнувшего в Казахстане вертолёта погиб

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Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Экипаж вертолёта Ми-8, который разбился в Казахстане, погиб. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём твиттере.

Он сообщил, что воздушное судно передвигалось в рамках военного учения по маршруту Актау — Шымкент.

Экипаж вертолёта погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь, — написал глава республики.

Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области республики

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