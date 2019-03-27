Фанаты Капитана Америки оказались шокированы съёмками "Первого мстителя"

Оказалось, что актёр Крис Эванс так активно дрался с каскадёром, что даже графика не понадобилась.

Пользователи Reddit вспомнили, как проходили съёмки фильма "Первый мститель: Другая война". На кадрах можно посмотреть, как была снята одна из самых любимых у поклонников сцен сражения Капитана Америки с Зимним солдатом. Фанатов Marvel удивило, как хороши Крис Эванс (актёр играет Капитана Америку) и дублёр Себастьяна Стэна в драке и без спецэффектов.

Лента "Первый мститель: Другая война" вышла в 2014 году, однако фанаты Marvel только сейчас стали интересоваться, как проходили съёмки фильма. В итоге обсуждение этой темы набрало более 50 тысяч лайков.

Причина номер #1375562, по которой "Зимний солдат" — лучший фильм Marvel Shepard_Wrex14

Ого, это одна из немногих сцен съёмок, которая не разрушает иллюзии Arkadis

Взгляните на эту чёткую хореографию. Всё ещё один из моих любимых фильмов Marvel Megumi0505

Ранее Крис Эванс назвал свою любимую сцену в образе Капитана Америки.