Huawei показала свои первые умные очки

Новое устройство выглядит как самые обычные очки и на них абсолютно нет видеокамер.

Компания Huawei показала умные очки. Они создаются в партнёрстве с корейским модным брендом Gentle Monster, сообщает The Verge.

Вся техника находится внутри оправы. Это позволяет устройству выглядеть как обычным очкам для зрения или солнцезащитным очкам. Внутри устройства находятся микрофон, аккумулятор, стереодинамики и другое.

Также в гаджете Huawei нет камеры. Предполагается, что таким образом компания решила избежать споров по поводу приватности. Релиз состоится в июне 2019 года, цена на очки пока не озвучена.