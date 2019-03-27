СМИ рассказали об имуществе арестованного экс‐министра Абызова в России

Помимо роскошного автопарка, некогда один из богатейших министров правительства владеет сразу несколькими апартаментами около храма Христа Спасителя в Москве.

Арестованный экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов ещё до назначения в правительство был состоятельным человеком. При этом, согласно подаваемым им декларациям о доходах, на протяжении нескольких лет он входил в тройку лидеров по ежегодному заработку среди министров. В частности, за 2015 год он заработал 455,5 млн рублей, в 2016-м — почти 521 млн рублей и лишь в 2017-м ежегодный доход сократился до 181 млн рублей. Как сообщал Лайф, на конец 2018 года состояние экс-министра составило 600 миллионов долларов или примерно 39 миллиардов рублей.

Такое финансовое благополучие позволило Михаилу Абызову стать владельцем элитной недвижимости в самом центре столицы. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на открытые источники, Абызов является владельцем сразу нескольких квартир в историческом доме в Первом Обыденском переулке всего в паре десятков метров от храма Христа Спасителя. Общая площадь недвижимости экс-министра в этом доме составляет более 580 квадратных метров.

— Кирпичный дореволюционный особняк был построен по индивидуальному проекту в 1914 году. В доме семь этажей, на которых расположилось 37 элитных апартаментов, включая двухуровневые квартиры. Высота потолков составляет 3,5 метра. Имеет роскошную отделку с восстановлением исторического облика: квартиры украшены лепниной, имеют деревянные окна и двери, великолепный паркет, — говорится в описании о продаже соседних квартир в данном доме, где самая дешёвая из них стоит 110 миллионов рублей.

Однако это не единственная недвижимость Михаила Абызова в Москве. Также он является собственником квартиры на Ленинском проспекте площадью 85 квадратных метров. Кроме того, он владеет большим домом в элитном посёлке Барвиха в Подмосковье.

Также Михаил Абызов владеет двумя дорогостоящими иномарками — Mercedes-AMG G63, стоимость которого в зависимости от комплектации может доходить до 13 миллионов рублей , и Porsche 911 Targa 4S примерной стоимостью в 7,5 миллиона рублей. Также в гараже у бывшего министра есть четыре мотоцикла — Harley-Davidson Softail Deluxe FLSTNI (500 тысяч рублей), Yamaha YZF-R1 (600 тысяч рублей), Ducati 1199 Panigale (1,2 миллиона рублей), Ducati Diavel (1,3 миллиона рублей).

Как ранее сообщал Лайф, в отношении Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитили четыре миллиарда рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Суд постановил взять под арест бывшего министра на время ведения следствия.