В России растёт число детей с сезонной аллергией

Иммунопатологическим процессам подвержены в том числе дети, которые в малом возрасте переезжали в другую климатическую зону.

Последние несколько лет в РФ растёт число детей, которые страдают сезонной аллергией. Медики назвали порталу News.ru несколько факторов возникновения данного заболевания.

Так, аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев сообщил изданию, что многие женщины перед беременностью не проходят необходимого обследования, а родив ребёнка, кормят его грудью не так долго, как это необходимо для должного развития иммунной системы.

Также иммунопатологическим процессам подвержены те дети, которые в малом возрасте переезжали в другую климатическую зону. У них сначала появляется пищевая псевдоаллергия, которая, если не вовремя принять необходимые меры, перерастает в аллергию сезонную или круглогодичную.

Эксперт добавил, что свою роль в проявлении заболевания играет и наследственность. С каждым годом в стране увеличивается наследственно обусловленная патология.

Что касается негативной экообстановки, то она напрямую аллергию не провоцирует, отмечает специалист. Однако она может оказать влияние на возникновение иммунодефицита и разных заболеваний лёгких.