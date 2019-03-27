LEGO и McLaren собрали из конструктора полноразмерную копию спорткара Senna

Компании LEGO и McLaren представили плод своего сотрудничества. На этот раз фирмы показали полноразмерную копию спортивного автомобиля Senna. Об этом сообщает New Atlas.
Машина выполнена из кубиков LEGO. Финальная версия модели получилась на 500 килограммов тяжелее реального автомобиля.
Всего на создание модели ушло порядка пяти тысяч часов. В итоге у компаний получилась полноразмерная копия авто. Для этого им пришлось использовать полмиллиона кубиков LEGO. У машины есть рабочие огни, двери, а также информационно-развлекательная система.
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