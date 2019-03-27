Защита Абызова обжалует решение о его аресте

Защита Михаила Абызова обжалует решение о его аресте. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Аснис.
— В ситуации в отношении человека, который имеет безусловные заслуги перед государством и обществом, ... лучше было бы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, и никакие основания, которые положены в основу этого решения [об аресте на два месяца], не оправдывают его. Поэтому мы будем обжаловать, у нас есть на это трое суток, ... и как только Михаила Анатольевича поместят в следственный изолятор, — какой, мы, естественно, не знаем, — мы его посетим и согласуем дальнейшую стратегию, тактику защиты, — сказал адвокат.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая.
О задержании Абызова стало известно накануне. Ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
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