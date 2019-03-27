Новым главным тренером "Уфы" стал Вадим Евсеев

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Новым главным тренером "Уфы" стал Вадим Евсеев

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Фото: © Официальный сайт ФК "Уфа"

Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Вадим Евсеев. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отметим, что последним местом работы Евсеева был футбольный клуб "СКА-Хабаровск", выступающий в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На данный момент армейцы занимают девятое место, имея в активе 28 очков.

Ранее с поста рулевого команды из столицы Башкортостана был уволен Дмитрий Кириченко, который руководил командой с декабря 2018 года.

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