Новым главным тренером "Уфы" стал Вадим Евсеев

Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Вадим Евсеев. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отметим, что последним местом работы Евсеева был футбольный клуб "СКА-Хабаровск", выступающий в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На данный момент армейцы занимают девятое место, имея в активе 28 очков.
Ранее с поста рулевого команды из столицы Башкортостана был уволен Дмитрий Кириченко, который руководил командой с декабря 2018 года.
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