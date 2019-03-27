Лайф публикует первые кадры с места крушения вертолёта в Казахстане

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 Министерства обороны Казахстана, который разбился в Кызылординской области республики.

На кадрах видно, как после крушения начался пожар, а на месте трагедии уже дежурят сотрудники экстренных служб.

Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области республики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате катастрофы погиб экипаж машины.