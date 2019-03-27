СМИ рассказали, как будут подбираться сокамерники для Абызова

Экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову будут подбирать постоянных сокамерников по итогам собеседований с сотрудниками СИЗО, в том числе с психологом и воспитателем, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

— После поступления в изолятор заключённого осматривает врач, с ним беседуют психолог, воспитатель и другие сотрудники СИЗО. Они выявляют возможные заболевания, индивидуальные особенности. По итогам собеседования, а также с учётом требований раздельного содержания арестанту подбирают постоянных сокамерников, — приводит агентство слова собеседника.

Согласно закону о раздельном содержании Абызова не должны поместить в камеру с рецидивистами, его сокамерники должны быть подозреваемыми по подобным статьям.