Эксперт сравнил "беспохмельный" алкоголь с наркотиком

По его мнению, не бывает таких крепких напитков, в которых не содержится спиртного.

Так называемый "синтетический алкоголь" можно сравнить с синтетическим наркотиком, который не имеет никаких общих признаков с горячительными напитками. Такое мнение в эфире НСН выразил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Поводом для таких высказываний стало изобретение синтетического алкоголя британским учёным Дэвидом Наттом. Он признался, что напиток будет пьянить, однако человек не будет испытывать от него похмелья.

— Думаю, это обычный синтетический наркотик. Никакого отношения к алкоголю он не имеет. Это уже не первое сообщение. Поэтому я абсолютно уверен: не зря его назвали "синтетический алкоголь", это обычный синтетический наркотик, — заявил Дробиз.

По его мнению, не бывает таких крепких напитков, в которых нет алкоголя, так как он имеет свой запах, вкус и цвет, а после него обязательно лёгкое похмелье.

— Ничего плохого в этом нет. Это составная часть алкоголя, без этого он немыслим. Поэтому беспохмельный синтетический наркотик, который будет предложен в течение нескольких лет, ничего нового рынку не принесёт, — добавил эксперт.

По мнению Дробиза, у такого "алкоголя" в России нет будущего.