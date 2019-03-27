В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Калининградец Дмитрий Янков повесил на уличную фигурку дедушки-хомлина (домового) бусы с крестиком, чтобы защитить его от демонтажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я вчера целый день читал о том, что наш дедушка — олицетворение язычества. Сегодня решил исправить это. Теперь он сидит возле католического (изначально) кафедрального собора неподалёку от синагоги с небольшим янтарным крестиком и янтарными бусиками! Так он вернул себе изначально верный статус межконфессионального символа, просто туристического объекта, центра притяжения для детей, — приводит агентство слова Янкова.

Напомним, ранее стало известно, что епископ Калининградский и Балтийский Серафим написал письмо главе области Антону Алиханову, где выразил обеспокоенность тем, что исторический Медовый мост и здание Музея янтаря в Калининграде украшены фигурками домовых.