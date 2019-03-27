Учёные: Потепление угрожает популяции горбатых китов

Группа учёных из Калифорнийского университета, которая занимается наблюдением за китами у берегов Гавайев, выяснила, что за последние десять лет появление на свет детёнышей горбатых китов уменьшилось. Эксперты связали это с повышением температуры тихоокеанских поверхностных вод — в некоторых местах на три-четыре градуса, сообщает Phys.org.

По мнению учёных, потепление не могло не отразиться на количестве криля (мелкого планктона), которого становится всё меньше. Далее по цепочке уменьшилось количество рыб, которые питаются планктоном, а затем и китов, пищей которых является рыба.

Кроме того, исследователи отмечают, что в более тёплой воде самка кита размножаться не может. Это приводит к миграции животных и уменьшению рождаемости. Таким образом, если со временем весь океан прогреется, жизнь горбатых китов может оказаться под угрозой.