Порошенко не исключил возможность переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что не исключает возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом украинскую позицию должны поддерживать международные партнёры.

Могут ли состояться двусторонние переговоры? Конечно, мы суверенное, независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы отправимся без поддержки наших мировых партнёров по проукраинской коалиции? Очевидно, что будет Пётр Порошенко

По мнению лидера Незалежной, на двусторонней основе можно провести переговоры, например об освобождении украинских моряков, которые были арестованы в РФ за нарушение госграницы, и о возврате кораблей.