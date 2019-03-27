Опрос: Зеленский сохранил лидерство в предвыборном рейтинге

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Опрос: Зеленский сохранил лидерство в предвыборном рейтинге

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Фото: © Facebook/Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по-прежнему занимает лидирующую позицию в рейтинге популярности среди избирателей. Об этом сообщили в центре "Социс".

По результатам проведённого опроса, Зеленский в настоящий момент опережает действующего президента Петра Порошенко почти на десять процентов.

Наибольшую поддержку населения среди тех, кто полностью или скорее уверен, что примет участие в голосовании, получает Владимир Зеленский (24,6%). Второе место занимает Пётр Порошенко — 14,8%. За (главу партии "Батьковщина". — Прим. Лайфа) Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%, — отметили на сайте.

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко набрал 7,9 процента голосов избирателей. Глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и представитель Радикальной партии Олег Ляшко получили по 6,4 процента голосов опрошенных.

Остальные кандидаты не преодолели порог в четыре процента, а ещё 16,6 процента респондентов пока не определились со своим кандидатом.

Опрос проводился в период с 20 по 25 марта во всех регионах Незалежной.

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