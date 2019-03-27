Адвокат рассказал, в каком СИЗО будет содержаться Абызов

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов будет два месяца находиться в СИЗО № 2 ФСИН России, известном как "Лефортово", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.

Ранее юрист заявил, что решение суда об аресте Абызова будет обжаловано.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, до 25 мая.