Названы дата и место похорон советского космонавта Быковского

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, скончавшийся сегодня в возрасте 84 лет, будет похоронен 29 марта в деревне Леониха Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

— Валерия Фёдоровича похоронят 29 марта в деревне Леониха, где он жил, — приводит агентство слова информированного источника.

По данным "Роскосмоса", прощание с Быковским пройдёт 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов в Звёздном городке в Подмосковье.

— Руководство Центра подготовки космонавтов, лётчики-космонавты СССР и России, весь коллектив ЦПК соболезнуют родным и близким Валерия Фёдоровича, — говорится в сообщении "Роскосмоса".