Суд арестовал ещё одного фигуранта по делу Абызова

Басманный суд столицы до 25 мая арестовал замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова, являющегося фигурантом дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Отмечается, что Русаков обвиняется в совершении следующих преступлений: мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе.

Известно, что кроме Абызова и Русакова фигурантами уголовного дела стали глава совета директоров компании "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам РЭМиС Галина Фрайденберг и президент Новосибирской региональной федерации самбо, а также экс-гендиректор российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов.

При этом в СК сообщили, что ещё один фигурант — Сергей Ильичев — скрылся за границей.

Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Экс-министр обвиняется в мошенничестве в крупном размере и создании ОПГ. По данным следствия, вместе с сообщниками Абызов похитил 4 миллиарда рублей, после чего средства были выведены за рубеж.