Захарова ответила на слова Трампа призывом выполнить обещания по Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем давать России советы по текущей ситуации в Венесуэле, США следует выполнить свои обещания по выводу войск из Сирии. Свою позицию она высказала в эфире "Первого канала".

По словам дипломата, Вашингтон имел возможность быстро вывести свой военный контингент с территории страны, однако до сих пор этого не сделал.

—Прежде чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу,—подчеркнула Захарова.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы.

Напомним, военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов рассказал читателям Лайфа, что высокопоставленные российские военные прибыли в Каракас.