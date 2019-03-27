Министров и вице-премьеров назначат кураторами самых отстающих регионов России

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Министров и вице-премьеров назначат кураторами самых отстающих регионов России

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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Среди проблемных субъектов отметили республики Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Тыва, а также Алтайский край и Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области.

В ходе совещания кабинета министров под председательством Дмитрия Медведева было принято решение взять под особый контроль регионы с самым низким уровнем социально-экономического развития.

Глава кабмина призвал Минэкономразвития, Минфин и Минтруд до 15 апреля разработать перечень мер по ускоренному развитию проблемных субъектов, среди которых назвали Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Тыву, Алтайский край, а также Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области.

За выполнением принятых решений будут следить кураторы, которых назначат из федерального правительства.

По словам Дмитрия Медведева, задача государства состоит в том, чтобы "выровнять" межрегиональные различия в уровне и качестве жизни в разных регионах страны.

Для этого надо раскрывать потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя, а не превращался в огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы,—цитируют главу кабмина "Известия".

Как писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что первостепенной задачей властей является повышение качества жизни россиян.

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