Министров и вице-премьеров назначат кураторами самых отстающих регионов России

Среди проблемных субъектов отметили республики Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Тыва, а также Алтайский край и Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области.

В ходе совещания кабинета министров под председательством Дмитрия Медведева было принято решение взять под особый контроль регионы с самым низким уровнем социально-экономического развития.

Глава кабмина призвал Минэкономразвития, Минфин и Минтруд до 15 апреля разработать перечень мер по ускоренному развитию проблемных субъектов, среди которых назвали Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Тыву, Алтайский край, а также Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области.

За выполнением принятых решений будут следить кураторы, которых назначат из федерального правительства.

По словам Дмитрия Медведева, задача государства состоит в том, чтобы "выровнять" межрегиональные различия в уровне и качестве жизни в разных регионах страны.

— Для этого надо раскрывать потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя, а не превращался в огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы,—цитируют главу кабмина "Известия".

Как писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что первостепенной задачей властей является повышение качества жизни россиян.