Бывшего участкового обвиняют в халатности из-за гибели женщины в Архангельске

По сообщению СК, уже бывший сотрудник полиции почти год игнорировал жалобы россиянки на сожителя, угрожающего ей убийством и наносившего побои.

Следственные органы СК РФ по Архангельской области предъявили обвинения в халатности бывшему участковому уполномоченному полиции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что экс-сотрудник правоохранительных органов десять месяцев, в период с октября 2016 по июль 2017 года, игнорировал жалобы 34-летней гражданки, которая жаловалась на своего сожителя, систематически наносившего побои и угрожавшего ей расправой.

По информации ведомства, в ночь на 23 июля 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс жительнице Архангельска не менее 115 ударов руками, ногами и посторонними предметами. Пострадавшая получила многочисленные травмы и вскоре скончалась на месте происшествия. Сожитель был впоследствии приговорён к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии.

Бывшему участковому предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. По мнению следствия, смерть гражданки можно было бы предотвратить, если бы сотрудник полиции своевременно привлёк мужчину к уголовной ответственности. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

Ранее Лайф писал об аналогичном случае халатности со стороны сотрудника полиции. Тогда в Хабаровске против участкового полиции завели уголовное дело за игнорирование сообщений о педофилии.