Скончался грузинский актёр и режиссёр Эрекле Бадурашвили

В Тбилиси ушёл из жизни 57-летний режиссёр, сценарист и актёр Эрекле Бадурашвили. Об утрате сообщил на своей странице в "Фейсбуке" Национальный центр кинематографии Грузии.
По предварительным данным, причина смерти неизвестна.
Выразив соболезнования близким актёра, авторы послания отметили его заслуги и последнюю работу.
— Эрекле Бадурашвили, автор многих фильмов, в последнее время работал над своим новым художественным фильмом "Мост", который является результатом совместного производства Грузии и Турции, — сообщили в пресс-службе центра.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени