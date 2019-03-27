Скончался грузинский актёр и режиссёр Эрекле Бадурашвили

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Скончался грузинский актёр и режиссёр Эрекле Бадурашвили

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Фото: ©Facebook/GNFC - Georgian National Film Center

В Тбилиси ушёл из жизни 57-летний режиссёр, сценарист и актёр Эрекле Бадурашвили. Об утрате сообщил на своей странице в "Фейсбуке" Национальный центр кинематографии Грузии.

По предварительным данным, причина смерти неизвестна.

Выразив соболезнования близким актёра, авторы послания отметили его заслуги и последнюю работу.

Эрекле Бадурашвили, автор многих фильмов, в последнее время работал над своим новым художественным фильмом "Мост", который является результатом совместного производства Грузии и Турции, — сообщили в пресс-службе центра.

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