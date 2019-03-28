Nord Stream 2 опроверг отказ Дании "Газпрому" по "Северному потоку – 2"

Компания Nord Stream 2 AG, реализующая проект "Северный поток — 2", опровергла заявление "Нафтогаза Украины" о том, что Дания отказала "Газпрому" относительно строительства нового газопровода. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на представителя пресс-службы Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

По словам Мюллера, ни одна из двух заявок, исходящих от строительной компании не была отклонена Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Также уточняется, что от ДЭА поступил запрос о включении в экологическую оценку альтернативный вариант маршрута в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм, расположенного в Балтийском море.

Ранее Лайф писал, что, в силу того что МИД Дании долгое время не выносил решение относительно разрешения на прокладку газопровода по маршруту через свои территориальные воды, компания Nord Stream, занимающаяся строительством газопровода "Северный поток — 2" продумала альтернативный маршрут.

При этом дипведомство королевства не сможет помешать его строительству, так как по принятому в стране закону часть альтернативного маршрута не попадает под юрисдикцию МИД Дании.