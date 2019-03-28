Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля. Об этом он сообщил в своём твиттере.

— Первые тактические действия операции "Свобода" пройдут 6 апреля по всей стране. В этот день мы и уже сформированные комитеты помощи и свободы должны быть готовы и организованы, — написал он.

При этом Гуайдо не уточнил, что конкретно планирует предпринять.

Как писал Лайф, ранее лидер оппозиции пообещал подробнее рассказать об операции "Свобода", которая должна привести к свержению действующего президента Венесуэлы.

Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против президента страны Николаса Мадуро. Стоит отметить, что лидера оппозиции активно поддерживают Соединённые Штаты. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас ранее назвал Гуайдо послом президента США Дональда Трампа.