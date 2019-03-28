В больнице Мурманска скончалась пенсионерка, пострадавшая от падения сосульки

В Мурманске пенсионерка, на которую накануне упала глыба льда, скончалась в реанимационном отделении местной клинической больницы. Об этом сообщается в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Напомним, что инцидент произошёл 26 марта около пяти часов вечера у дома № 8 по Рыбному проезду в Мурманске.

В результате схода наледи с крыши многоэтажного здания пострадала женщина 1955 года рождения. Потерпевшая была экстренно госпитализирована с серьёзными травмами, однако спасти её врачам не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".