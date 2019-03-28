Помпео обвинил Россию в неоднократном вмешательстве в американские выборы

Госсекретарь Майк Помпео 27 марта заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США не только в 2016 году, но и ранее.
Утверждение прозвучало в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
— Да, они вмешивались. И в 2012-м, и в 2008-м, и в 2004-м, — передаёт слова политика ТАСС.
Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в США. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.
Как писал Лайф, доклад Мюллера прокомментировали в МИД РФ, заявив, что вывод о безосновательности выдвинутых обвинений "просто не мог быть иным".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование о "российском вмешательстве" поисками несуществующей чёрной кошки.
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