Зеленский в соцсетях высмеял Порошенко, Тимошенко и лидера "Океана Эльзы"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский решил пошутить над действующим лидером Незалежной Петром Порошенко, известным политиком Юлией Тимошенко и музыкантом Святославом Вакарчуком.
В своём фейсбуке Зеленский выложил фото, где изображены четыре человека, стоящие друг за другом с хот-догами в руках.
— Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьёзными, как все, — подписал фотографию шоумен.
Стоит отметить, что ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом не голосовать "по приколу". И это послание намекало на большой уровень поддержки электоратом шоумена Зеленского.
После выложенного фото с хот-догами многие интернет-пользователи заметили в посте Зеленского в соцсетях неоднозначные смыслы.
Помимо отсылки к заявлению Вакарчука это, по мнению фолловеров, шутка над Тимошенко, прославившейся видео с покупкой хот-дога на заправке.
Также, по мнению пользователей Сети, в словосочетании "по приколу" читается аббревиатура ПОП (ФИО президента Украины Петра Порошенко, — Прим. Лайфа).
Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Лайф писал, что Зеленский сохранил лидерство в предвыборном рейтинге.
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