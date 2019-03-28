Зеленский в соцсетях высмеял Порошенко, Тимошенко и лидера "Океана Эльзы"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский решил пошутить над действующим лидером Незалежной Петром Порошенко, известным политиком Юлией Тимошенко и музыкантом Святославом Вакарчуком.

В своём фейсбуке Зеленский выложил фото, где изображены четыре человека, стоящие друг за другом с хот-догами в руках.

— Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьёзными, как все, — подписал фотографию шоумен.

Стоит отметить, что ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом не голосовать "по приколу". И это послание намекало на большой уровень поддержки электоратом шоумена Зеленского.

После выложенного фото с хот-догами многие интернет-пользователи заметили в посте Зеленского в соцсетях неоднозначные смыслы.

Помимо отсылки к заявлению Вакарчука это, по мнению фолловеров, шутка над Тимошенко, прославившейся видео с покупкой хот-дога на заправке.

Также, по мнению пользователей Сети, в словосочетании "по приколу" читается аббревиатура ПОП (ФИО президента Украины Петра Порошенко, — Прим. Лайфа).

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Лайф писал, что Зеленский сохранил лидерство в предвыборном рейтинге.