Евросоюз полностью откажется от одноразового пластика в 2021 году

В список запрещённой продукции вошла пластиковая одноразовая посуда, контейнеры, ватные палочки и соломинки.

На прошедшем голосовании в Европарламенте был принят законопроект о запрете использования одноразового пластика, в том числе посуды. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ЕП.

Отмечается, что законопроект поддержало абсолютное большинство депутатов — 560 человек из 623. Запрет на производство продуктов из пластмассы, не предназначенной для многократного использования, вступит в 2021 году.

В список запрещённых товаров из пластика вошли: одноразовые столовые приборы, тарелки, соломинки, ватные палочки, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

— Этот закон позволит сократить расходы на экологический ущерб на 22 миллиарда евро — ориентировочная стоимость загрязнения пластиком в Европе до 2030 года, — пояснила член Европарламента Фредерик Рис.

Также добавляется, что новой целью переработки мусора стало достижение того, что к 2025 году в пластиковых бутылках должно содержаться не менее 25% переработанного материала, а к 2030 году — 30%.

Кроме этого, законопроектом будет предусмотрено введение расширенной ответственности для производителей, чей продукт загрязняет окружающую среду. В частности, к ним относятся изготовители табачной продукции.