СМИ: Израиль нанёс серию ударов по Сирии – видео

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что инцидент произошёл в среду 27 марта около 23 часов вечера по местному времени (00:00 по МСК).

Средства ПВО Сирии перехватили воздушную атаку Израиля, которая была направлена против нескольких объектов, расположенных в промышленной зоне Шейх-Наджар в северо-восточной части города Алеппо. Сообщается, что несколько вражеских ракет было сбито.

По предварительным данным, в результате происшествия сирийской стороне был нанесён только материальный ущерб.